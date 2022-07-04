У «Ротора» появляются очертания состава на новый сезон

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» активизировал работу на трансферном рынке, пополняясь новыми футболистами. В волгоградской команде по-прежнему не так много игроков, тем не менее, понемногу начинается вырисовываться состав на новый сезон во второй лиге. 3 июля «Ротор» подписал контракты с четырьмя футболистами. «Сине-голубые» пополнились защитником Сергеем Обивалиным, полузащитниками Кириллом Родионовым, Ризваном Ахмедхановым, нападающим Ризваном Умаровым.

С 29-летним Ризваном Умаровым соглашение рассчитано на 2 года. Уроженец Ставрополя является воспитанником СШОР «Зенит». Играл в Испании за «Кастельон» и «Эльче», предыдущие 3 сезона провел в «Ленинградце» во втором дивизионе, забив 31 мяч в 65 матчах. Имеет опыт выступления за сборную Азербайджана. 26-летний Кирилл Родионов родился в Нахабино, футбольное образование получал в подмосковных спортшколах «Химки» и «Зоркий», перешел в «Ротор» из «Нефтехимика». Ранее он играл за «Нефтехимик», «Велес», «Зоркий», «Химки» и «Балтику». Сергею Обивалину 27 лет, москвич является воспитанником столичных «Буревестника» и «Трудовых резервов». На профессиональном уровне выступал за «Крылья советов», «Ладу», «Черноморец», «Сатурн», ивановский «Текстильщик», последние полгода провел в «Томи». 29-летний Ризван Ахмедханов родился в Избербаше, в 13 лет оказался волгоградском УОРе. Защищал цвета камышинского «Текстильщика», волжской «Энергии», «Дружбы», «Форте», «Черноморца».

Ранее «Ротор» пополнился полузащитником Артемом Максименко и нападающим Андреем Козловым.

Накануне подопечные Алексея Стукалова провели первый контрольный матч на сборе в Кисловодске. «Ротор» одержал победу со счетом 1:0 над «Аланией-2». Единственный мяч забил Глеб Шильников. 7 июля волгоградская команда сыграет с «Енисеем-2», 10 июля состоится спарринг со ставропольским «Динамо».