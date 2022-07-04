За сезон клещи покусали почти тысячу волгоградцев

В Волгограде один человек заболел КГЛ. Фото: Александр БОЙКО

Весна и лето в Волгоградской области это сезон клещей. Каждый год Роспотребнадзор по Волгоградской области ведет статистику по количеству укушенных этими членистоногими. В 2022 цифры не отличаются от среднемноголетних. С начала этого сезона клещи присосались к 968 волгоградцам. Из сданных образцов 1,1% носители Крымской геморрагической лихорадки, 0,2 – иксодового боррелиоза, 7% - КУ-лихорадки, 18,4 - туляремии. Заразился КГЛ один мужчина из Городищенского района. А в стране, по данным облздрава, уже 171 тысяча случаев присасывания и 17 летальных исходов

В Волгограде парки, кладбища, турбазы, территория возле кафе проходят акарицидную обработку. Но самая действенная мера – предосторожность. Если вы идете в лес, одевайте плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам одежду. Осматривайте себя и близких каждый час. Если клещ все-таки присосался, достаньте его пинцетом, при этом лучше быть в перчатках. Обработайте йодом место укуса. Сдайте клеща на исследование.