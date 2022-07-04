В Волгограде у речпорта начали ремонтировать дорогу

В Волгограде продолжается ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках масштабного ремонта улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Волгограде приведут в порядок участок у речного вокзала. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, длина проезжей части – 870 метров. Рабочие уже сняли весь старый слой асфальта. Параллельно подготавливают все для замены тротуаров. Кстати, их сделают длиннее на 20 метров для удобства горожан.

- После фрезерования специалисты проведут укрепление щебеночного основания дороги на площади порядка 300 квадратов, после чего приступят к укладке асфальта, - рассказали в мэрии.

Напомним, в 2022 году в центре Волгограда отремонтируют 5 улиц, площадь который составлять более 56 тысяч квадратов.