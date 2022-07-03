В Волгоград с понедельника возвращается жара

Волгоградцы успели соскучиться по жаре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский июль в этом году удивил многих. Температура ночью опускалась до 10 градусов, а днем в некоторых районах не превышала и 16. 3 июля, несмотря на дожди, было относительно тепло. Но волгоградцы уже скучают по привычному жаркому лету. И ждать осталось совсем чуть-чуть. Как сообщает Волгоградский гидрометцентр, уже в понедельник, 4 июля, столбик термометра поднимется до +29, местами до +30 по области. Ночью будет еще прохладно - +11…+16. Но ветер пока северный, холодный, порывами до 6-11 метров в секунду, а днем будет еще сильнее – до 16 метров в секунду. Обещают солнышко и переменную облачность. Кому повезет, возможен небольшой летний дождь.

Жаркой ожидается вся неделя. К выходным сайты с погодой показывают до +33 градусов, а ночные температуры снова приблизятся к комфортным +20, когда можно гулять под луной и отдыхать от летней жары. Кстати, температура в Волге +22,5. Купаться можно. Правда, выходить на берег пока холодно.