Волгоградская областная Дума закупает подарки для первоклассников почти на 900 тысяч рублей

Тысяча ребятишек получит наборы. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

На сайте госзакупок появилось сразу несколько лотов от Волгоградской обласной Думы. Депутаты ищут исполнителей на подарки. Они хотят на 896 тысяч рублей приобрести наборы первоклассника, в которые будут входить ручки, карандаши, альбомы, доска для лепки, тетради, блокнот – все ,что нужно для хорошей учебы школьнику младших классов.

Всего предпологается купить одну тысячу «чемоданчиков». Кому из первоклассников достанутся подарки, не разъясняется. Может быть, мальчишкам и девчонкам из многодетных или неполных семей. Может быть – беженцам из ДНР и ЛНР.

Еще один лот от облдумы – набор термокружек. Он должен состоять из двух кружек: черной и синей или белой. На них нужно сделать гравировку с символикой Думы, также кружки должны быть с крышкой. В обязательных требованиях красивая коробка с шелкографией опять же с «логотопом» законотворцев. Всего 40 наборов за 88 тысяч рублей.