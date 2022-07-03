Волгоградцы засняли на видео выводок кабанов, гуляющий по станице Филоновская

Подобные животные крайне редко выходят к людям. Фото: Новоаннинский сегодня

Необычное видео появилось в группе . Автор сумел заснять на видео выводок кабанов. Синья с двумя своими поросятами несется по улице, напуганная автомобилем. Животные благополучно скрываются от людей и бегут в сторону леса. Ролик сделали в станице Филоновская Новоаннинского района.

Не знаем как насчёт перепелов, а вот на охоту на кабанов жителям станицы Филоновской точно пора выходить, - прокомментировал ролик администратор группы.

Пользователи прокомментировали вторжение на «человеческую» территорию отсутствием еды или любопытством. Подобные случаи в последнее время не наблюдались.

Обычно, кабаны избегают встречи с человеком и держатся подальше. А нападают, когда чувствую опасность. Судя по ролику, кабан с малышами злых намерений не имел, а поспешил удалиться к местам привычного обитания.