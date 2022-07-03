Волгоградцы называют мальчиков Артемами, а девочек – Машами

Малышам пока без разницы, как их назвали, главное, чтобы родители любили. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как назвать малыша родители обдумывают заранее. Кто-то уже на первых месяцах точно знает, что родится Надечка, а кто-то даже после выписки сомневается: Андрюша или Игорек. Чаще всего малышам дают достаточно обычные имена. В июне лидерами среди мальчишеских стали Артем, Александр, Максим, Матве, Михаил, Иван, а среди девчонок чаще рождались Мария, Ева, Виктория, София, Полина, Алиса. Но встречают мамы и папы, которые хотят, чтобы их ребенок отличался от остальных красивым именем. У них на свет этим летом появились Алмаз, Данияр-Мирослав, Егиш, Камо, Миральп, Закария. Будут скоро бегать на детских площадках Асмоа, Афсана, Василиса-Виктория, Вилора, Виринея, Есфирь, Нуше, Тея, Эллария.

Кстати, если для русской культуры некоторые из этих имен редкие, то в других - вполне обычные. Кто-то подчеркивает записью в паспорте свою национальную идентичность.