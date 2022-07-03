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Общество3 июля 2022 11:13

Волгоградцы называют мальчиков Артемами, а девочек – Машами

Комитет юстиции опубликовал данные из загсов за июнь 2022 года
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Малышам пока без разницы, как их назвали, главное, чтобы родители любили.

Малышам пока без разницы, как их назвали, главное, чтобы родители любили.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как назвать малыша родители обдумывают заранее. Кто-то уже на первых месяцах точно знает, что родится Надечка, а кто-то даже после выписки сомневается: Андрюша или Игорек. Чаще всего малышам дают достаточно обычные имена. В июне лидерами среди мальчишеских стали Артем, Александр, Максим, Матве, Михаил, Иван, а среди девчонок чаще рождались Мария, Ева, Виктория, София, Полина, Алиса. Но встречают мамы и папы, которые хотят, чтобы их ребенок отличался от остальных красивым именем. У них на свет этим летом появились Алмаз, Данияр-Мирослав, Егиш, Камо, Миральп, Закария. Будут скоро бегать на детских площадках Асмоа, Афсана, Василиса-Виктория, Вилора, Виринея, Есфирь, Нуше, Тея, Эллария.

Кстати, если для русской культуры некоторые из этих имен редкие, то в других - вполне обычные. Кто-то подчеркивает записью в паспорте свою национальную идентичность.