20-летнюю студентку с ножевым ранением перевели из реанимации в нейрохирургию в Волгограде

Наркоман напал на нее утром, когда она выходила из подъезда. Фото: Дарья Перетяжко

20-летнюю студентку, попавшую в реанимацию больницы №25 в Волгограде, перевели в отделение нейрохирургии. об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в облздраве. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое и продолжают необходимое лечение.

С ножевым ранением в голову девушку привезли утром 1 июля. Когда она выходила из подъезда своего дома, на нее набросился наркоман. Он почти по рукоять вонзил в ее нож. Отморозка задержали прохожие и передали в руки полиции. Девушку же на «скорой» отвезли в больницу, где лучшие врачи сделали ей операцию.

32-летнего волгоградца арестовали и отправили в СИЗО – ждать расследования и суда. До этого он уже сидел за кражи. Теперь ответит за попытку убийства. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело.