В Урюпинске прощаются с разведчиком, погибшим во время спецоперации на Украине

Сергей Молоков выбрал служение Родине. Фото: администрация Урюпинска

3 июля в Урюпинске состоятся похороны Сергея Молокова, 25-летнего младшего сержанта. В сквере Павших борцов в час пройдет прощание с воином, погибшим во время спецоперации на Украине.

Сергей окончил городской лицей в 2014 году. В 2017 его призвали в армию, через год он решил связать свою жизнь с военной службой и заключил контракт. Сергей стал разведчиком.

По словам знакомых, он был хорошим другом, верным сыном и братом. Обзавестись собственной семьей Сергей не успел.

- Во время исполнения воинского долга Сергей проявил себя как настоящий герой. Он отдал свою жизнь во имя Родины, до конца оставшись верным присяге. Светлая ему память, - вспоминают о земляке в администрации Урюпинска.