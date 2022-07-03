С начала года в Волгоградской области побывали 740 тысяч туристов

Многие приезжают в Волгоград по пути на море. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград один из любимых городов для поездок, особенно весной и летом. Специалисты облкомтуризма посчитали, что с начала года к нам приехали 740 тысяч человек. Гостям города предложили большой выбор туристических маршрутов. Их разработали более ста,. Есть и однодневные экскурсии и туры на несколько дней в область.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете по туризму Волгоградской области, большой поток был на майские праздники – почти 180 тысяч человек. Особенно впечатлились туристы инсталляцией на Мамаевом кургане. На молодежном фестивале #ТриЧетыре побывали 240 тысяч человек.

Чаще всего в Волгоград ехали жители Краснодарского и Пермского краев, Саратовской, Ростовской, Калининградской, Пензенской областей; Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Татарстана, Башкирии.

Для гостей города есть большой выбор туристических маршрутов. Их разработали более ста. Есть и однодневные экскурсии и туры на несколько дней в область.