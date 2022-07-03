Волгоградка попала в больницу после удара дверцей фургона

Женщину увезли в больницу с травмами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧП произошло в субботу днем в 14-00 на улице Кастерина. 25-летний парень ехал за рулем фургона Hyundai в сторону улицы Николая Отрады. Он забыл закрыть дверцы фургона. О роковой ошибке он узнал только тогда, когда раздались крики женщины. 37-летняя волгоградка стояла у обочины, когда ей прилетело створкой ворот рефрижератора проезжающего мимо грузовика.

Пешеход получила многочисленные травмы. Очевидцы и водитель вызвали «скорую». Медики решили госпитализировать пострадавшую в больницу.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах происшествия, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.