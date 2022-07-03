Трем пассажирам с билетами не хватило мест на борту самолета "Волгоград-Москва"

Перед пассажирами даже не извинились. Фото: Екатерина СИМОХИНА

О неприятной ситуации 1 июля связанной с рейсом «Волгоград-Москва» авиакомпании «Победа» сообщил волгоградский журналист Николай Коробов. Волгоградец летел не сам, а отправлял в столицу дочку-студентку. После того, как девушка пришла на регистрацию, выяснилось, что на ее у месте уже есть пассажир. В такую ситуацию попали сразу три человека. Пассажирам предложили билеты на рейс в 5-00.

- Сотрудники не извинились, сославшись на технический сбой. Нам предложили улететь «Аэрофлотом». Но «Победу» брали так как ближе добираться в Москве до дома. Пятница ночь и суббота утро испорчены напрочь, а у ребенка впереди экзамены, - сообщил журналист.

Свой гневный отзыв журналист оставил на сайте авиакомпании. Кстати, подобные неприятные для пассажиров накладки могут происходить по нескольким причинам. Например, авиакомпания продала больше билетов, чем мест. Считается, что 10 процентов пассажиров не летят по своему билету. Чтобы не терять деньги, перевозчики грешат продажей «лишних» мест. Может быть ситуация, что из-за технического сбоя поменяли борт с большего на меньший.

В авиакомпании Николаю Коробову никаких разъяснений по этому поводу не дали.