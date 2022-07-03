Волгоградская область стала лидером по "минусовой" миграции среди ЮФО

Из Волгограда продолжают уезжать умные и талантливые люди. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волоградцы постоянно ругаются на свой регион. Кому-тдесь пыльно и жарко, кому-то не нравятся дороги и отсутствие зелени, а кто-то недоволен низким уровнем зарплат. У большинства недовольство заканчивается на диване, но кто-то решается перебраться в другие края. Росстат опубликовал данные по миграции в разных уголках страны. К сожалению, мы оказались в лидерах по миграционной убыли среди соседей по ЮФО. Как сообщает сайт Росстата за 4 месяца года к нам приехали 14721 человек, а уехали 17634 человека. В итоге -2913 волгоградцев. В прошлом году за этот же период было -511 человек. Почти такая же ситуация в Ростовской области. Там -2316 человек. С миграционным плюсом оказался только Краснодарский край - +511 жителей, хотя год назад за такой же период там прибавилось 11610 человек. Положительная динамика и у Севастополя +63 новых жителей.

Тенденция у региона не очень радостная. Властям предстоит хорошо проанализировать данные статистиков и принять соответствующие меры.