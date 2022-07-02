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Общество2 июля 2022 15:23

Волгоградцев 3 июля ждет штормовой ветер

В Волгограде и области в воскресенье прогнозируют дождь, грозы и ветер до 25 м/с
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В воскресенье в Волгограде будет нежарко и сильный ветер

В воскресенье в Волгограде будет нежарко и сильный ветер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области в выходные установилась погода, характерная для начала осени. В воскресенье в регионе немного потеплеет, но до летнего зноя пока далеко. 3 июля в Волгограде и области ночью и утром будут кратковременные дожди с грозами. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, местами прогнозируются сильный дождь, ливни, грозы. Скорость северного ветра составит 15-20 м/с, при грозах ночью ожидается шторм до 20-25 м/с.

По области температура воздуха в ночь на воскресенье будет +10...+15º, при прояснении до +5º, днем +18...+23º, местами потеплеет до +28º. В Волгограде в ночные часы +12...+14º, днем +24...+26º.