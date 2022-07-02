В Волгограде в шести районах отключат электричество 4 июля

В понедельник в Волгограде без света останутся 6 районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новая рабочая неделя в Волгограде начнется с массового отключения электричества в многоквартирных и частных домах. Частично будут обесточены 6 районов. Из-за плановых работ по ремонту и профилактики оборудования на большинстве адресов света не будет на протяжении всего дня. Электричества 4 июля не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ресурсоснабжающей компании "Россети Юг - Волгоград".

В Тракторозаводском районе света не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Баумана, 4, 4а, 6, 8, 10, 16, ул. Могилевича, 2-48, 7, 9, 11, 27-43, 41а, ул. Щепкина, 1-7, 1б, 2-8, 2а, 2д, 2г, 23, 25, 26, 26а, 26б, ул. Янтарной, 34-64, 37-45, 44а, 47-65, 54а, ул. Ясной, 1-5, 1а, 2-4, 2б, в пер. Памирском, 2, 9, 11, 16, 18, пер. Ногина, 15-23, 18, 24, пер. Войкова, 2, 9, 12, пер. Красина, 7. С 9.00 до 12.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Дегтярева, 17, 21, 23, ул. Дзержинского, 16, 18, 20, 22, ул. Шурухина, 32. В Краснооктябрьском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Шатурской, 2-48, 17-41, 45-63, 67/159, 67/160, 67/162, 67/166, 67/168, 67/169,

В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Игарскую, 25а, 25в, 30, ул. Лесогорскую, 25, 27, 24, ул. Добринскую, 50-70, 60а, 62а, ул. Ангарскую, 2, 2а, 2а/2, 4, 59-63, ул. Рокоссовского, 1, 3, 5, 9, 13, 27, 29, ул. Онежскую, 2-10, 10а, 12-28, 12а, ул. Городнянскую, 1-7, 2-8, 3а, 4а, 6а, 11, ул. Балтийскую, 1-5, 2-12, 7а, 9а, ул. Аральскую, 2-18, 6а, 8б, ул. Енисейскую, 37. В Советском районе с 9.00 до 19.00 без света останутся жители ул. Маргариты Агашиной, 50-64, 63-75, ул. Засекина, 18-30, 34-52, 56, 62, ул. Буркова, 1-13, 1а, 2-16, ул. Шукшина, 4-14, 11а, ул. Окунева, 63-75, 70-88, ул. Платонова, 45, 50-54, 51-57, 58-68, ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48, ул. Стругацких, 1.

В Кировском районе с 8.00 до 12.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители поселка Веселая Балка, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. В Красноармейском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Бахтурова, 25г, ул. Лениногорской, 15-35, 35а, 18-34, ул. Глубинной, 15-37, 16-38, ул. Мачтозаводской, 16-38, ул. Гремячинской, 63, 67.