Следственный комитет займется делом об избиении мачехой девочки в Волгоградской области

Следователи дадут оценку случившемуся, в том числе по статье "Истязание" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области делом об избиении мачехой 8-летней падчерицы в Палласовском районе может заняться Следственный комитет. Следователи подготовили ходатайство к прокурору об изъятии материалов доследственной проверки из производства районного подразделения МВД и передачи их в Палласовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону. Следком даст оценку случившемуся, в том числе по статье уголовного кодекса «Истязание». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Сообщается, что ребенка могла избивать не только мачеха, но и отец. Все детали произошедшего еще предстоит выяснить. Ранее стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту избиения 8-летней девочки ее мачехой. Она сильно пострадала и находится в больнице. Школьница после того, как ее избили дома, сбежала к бабушке, которая вызвала полицию и скорую помощь. Сейчас ребенок в больнице.