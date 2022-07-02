В Волгограде арестовали наркомана, который на улице ударил ножом студентку

Нападавшего поместили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде 2 июля суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство 20-летней девушки. Мужчина, который набросился на студентку с ножом и ударил ее, по ходатайству следователя был отправлен в СИЗО. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Под стражей 33-летний мужчина будет находиться 2 месяца.

Напомним, утром 1 июля девушка вышла из подъезда дома №43 по улице Пархоменко. В этот момент к ней внезапно подбежал мужчина, который ударил студентку кухонным ножом. У нее было проникающее ранение в область головы. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

- За жизнь девушки продолжают бороться врачи, - отметили в следкоме.

Нападавший был в состоянии наркотического опьянения. Следователи проводят мероприятия для сбора и закрепления доказательств.