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Происшествия2 июля 2022 9:28

В Волгоградской области мачеха жестоко избила 8-летнюю падчерицу

Девочка находится в больнице, а прокуратура начала проверку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Девочке потребовалась госпитализация

Девочке потребовалась госпитализация

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Палласовском районе Волгоградской области мачеха избила 8-летнюю падчерицу. Произошло это 28 июня 2022 года. Женщина жестоко нанесла ребенку удары по разным частям тела. Девочка в слезах, с различными ушибами и синяками выбежала из дома и пришла к бабушке, которая вызвала полицию. А девочке потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Прокуратура Палласовского района организовала проверку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что семья, в которой избили ребенка, ранее на профилактическом учете не состояла. Прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.