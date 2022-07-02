В Волгоградской области мачеха жестоко избила 8-летнюю падчерицу

Девочке потребовалась госпитализация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Палласовском районе Волгоградской области мачеха избила 8-летнюю падчерицу. Произошло это 28 июня 2022 года. Женщина жестоко нанесла ребенку удары по разным частям тела. Девочка в слезах, с различными ушибами и синяками выбежала из дома и пришла к бабушке, которая вызвала полицию. А девочке потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Прокуратура Палласовского района организовала проверку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что семья, в которой избили ребенка, ранее на профилактическом учете не состояла. Прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.