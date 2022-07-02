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Общество2 июля 2022 9:17

В Волгограде жители сфотографировали небо с радугой после дождя

Вечером 1 июля радуга появилась на закате
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Вечером 1 июля в Волгограде можно было увидеть радугу

Вечером 1 июля в Волгограде можно было увидеть радугу

Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Выходные в Волгограде и области начались с очень холодной погоды. На улице настоящая осень. Однако вечером 1 июля природа показала волгоградцам красоту. После дождя на небе появилась радуга. Жители Волгограда и ближайших к областному центру городов начали фотографировать атмосферное явление и публиковать в социальных сетях. Некоторые жители на закате рассмотрели в небе сразу 2 радуги.

В субботу в Волгограде дождь может идти весь день, но радугу увидеть вряд ли получится. Небо затянуто тучами. И 2 июля далеко не летняя погода. Днем воздух не прогреется больше +20 градусов.