В Волгограде жители сфотографировали небо с радугой после дождя

Вечером 1 июля в Волгограде можно было увидеть радугу Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Выходные в Волгограде и области начались с очень холодной погоды. На улице настоящая осень. Однако вечером 1 июля природа показала волгоградцам красоту. После дождя на небе появилась радуга. Жители Волгограда и ближайших к областному центру городов начали фотографировать атмосферное явление и публиковать в социальных сетях. Некоторые жители на закате рассмотрели в небе сразу 2 радуги.

В субботу в Волгограде дождь может идти весь день, но радугу увидеть вряд ли получится. Небо затянуто тучами. И 2 июля далеко не летняя погода. Днем воздух не прогреется больше +20 градусов.