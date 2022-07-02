В Волгограде хирурги провели уникальную операцию пациентке с аневризмой сосудов головного мозга

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

Рентгенэндоваскулярные хирурги Волгоградской областной больницы №1 провели уникальную операцию пациентке. У 48-летней женщины была аневризма сосудов головного мозга. Медики сделали эндоваскулярную операцию, раньше она не обходилась без трепанации черепа. Сейчас современное оборудование позволяет обходиться без этого. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, хирургическое вмешательство было проведено в отделении сосудистой хирургии в рентгеноперационной, оснащенной современным ангиографом. Оборудование закупили по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Операция продлилась 1,5 часа. После анестезии хирург вставляет катетер в бедренную артерию и продвигает при помощи ангиографии до аневризмы. Затем через катетер направляются спирали платиновой проволоки или маленькие латексные шарики, их и вводят в аневризму.

- Они заполняют аневризматический мешок, выключая его из кровообращения, вызывая образование сгустка крови (тромба), который полностью пломбирует полость аневризмы. Для полного его заполнения требуется в среднем 5-6 спиралей. На сегодняшний день окклюзия аневризмы головного мозга микроспиралями - это минимально травматичная альтернатива большой открытой хирургической операции (трепанации черепа), - отметили в облздраве.

Операцию выполняли врач-рентгенэндоваскулярный хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Денис Фролов, врач-рентгенэндоваскулярный хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург Арсен Тагиров.

Отметим, в регионе выросло число случаев хирургического лечения аневризм малоинвазивными способами. Для этого в областной больнице было обновлено оборудование. В медучреждении выполняют около 200 высокотехнологичных операций при патологии брахиоцефальных артерий. Операции пациентам с аневризмой проводятся в системе ОМС и за счет областного бюджета.