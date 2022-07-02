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Происшествия2 июля 2022 8:28

На парковке у «Волгоград Арены» сбили двоих электросамокатчиков

После столкновения с «Daewoo Matiz» в больнице оказались двое мужчин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 1 июля у «Волгоград Арены» под колеса машины попали электросамокатчики. 31-летняя женщина за рулем «Daewoo Matiz» ехала по парковке в сторону улицу Крылова. Она сбила двоих мужчин 28 и 40 лет, которые двигались на одном электросамокате. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

От удара у легковушки разбилось лобовое стекло и помялось одно крыло. А электросамокатчики получили различные травмы. Им потребовалась госпитализация.

Отметим, за прошлые сутки в Волгоградской области произошло одно смертельное ДТП. Также случились еще 7 аварий, в которых пострадали 10 человек.