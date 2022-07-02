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Происшествия2 июля 2022 8:18

В Волгоградской области пенсионер погиб в ДТП с внедорожником и экскаватором на трассе

Водитель «Нивы» не выдержал безопасную дистанцию со спецтехникой
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 1 июля на трассе произошло смертельное ДТП. В 2.50 Урюпинском районе на дороге «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевский-Краснополье-Манино» 75-летний водитель «Нивы Шевроле» не выдержал безопасную дистанцию. Внедорожник влетел в ехавший в попутном направлении экскаватор, которым управлял 56-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

От полученных травм пенсионер, который был за рулем «Нивы», скончался до приезда скорой помощи. В больницу увезли 54-летнюю пассажирку внедорожника.