В Волгоградской области 56 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

56 волгоградских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области число 11-классников со 100 баллами по ЕГЭ продолжает расти. Уже 56 выпускников получили максимальную оценку. Еще шестеро человек справились с заданиями на 100 баллов, среди них двое - по английскому языку, четверо – по информатике и ИТК. При этом выпускник школы №30 Волжского Михаил Володин сдал 2 предмета на 100 баллов. Максимальная оценка у него по ЕГЭ по математике профильного уровня и информатике, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

- Я много времени уделял занятиям. По математике и физике участвовал в олимпиадах, по информатике - читал книги. Учителя в школе дали мне огромное количество полезных знаний, помогли подготовиться к экзаменам, - отметил Михаил Володин.

Ранее 2 предмета на 100 баллов сдал выпускник лицея №3 Волгограда Егор Курышов. Блестяще он справился с заданиями по математике и физике.

Отметим, основной период Единого государственного экзамена-2022 подошел к концу. 2 июля – заключительный резервный день по всем предметам. Школьники, которые не смогли получить удовлетворительные баллы по обязательным предметам русскому языку и математике, или которые пропустили экзамены по уважительным причинам, смогут написать их с 5 по 2 сентября.