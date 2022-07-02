В Волгограде предлагают арендовать скандальный фуд-корт

Помещения фуд-корта предлагают в аренду Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в скором времени может заработать скандальный фуд-корт у здания Банка России. На сайте бесплатных объявлений появилось предложения о сдачи помещений 2-этажного здания в аренду. При этом суды по поводу законности возведения фуд-корта в центре города не завершено. Но собственники уже готовы сдать его в аренду, причем как целиком здание, так и частями – от 100 квадратных метров.

В месяц аренда всего здания площадью 636,2 квадратных метра обойдется в 1 миллион 590 тысяч рублей. Один квадратный метр стоит 2500 тысячи рублей.

- Предлагается в долгосрочную аренду помещение в самом центре города Волгограда. Помещение имеет 7 входных групп, мощность 150 кВт, приточно-вытяжная система, кондиционирование, несколько санузлов. Возможно разделение помещения, а также аренда от 100 квадратных метров, - сообщается на странице объявления.

Напомним, прокуратура Волгоградской области уже 2 года пытается добиться сноса здания фуд-корта. Во время его строительства проверка показала нарушения в сфере земельного и градостроительного законодательства. Однако суд признал здание законным. Хотя и многие волгоградцы не в восторге от него, так как постройка не вписывается в архитектуру центра города. Судебные тяжбы еще не завершены, прокурор региона Денис Костенко обратился в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре.