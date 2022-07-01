Город накрыла пылевая буря. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После обеда в пятницу, 1 июля 2022, Волгоград накрыла пылевая буря. Непогоду из северных районов области принесло штормовым ветром. В воздух подняло кучи песка и мусор. Город заволокло грязной ржавой дымкой, температура упала. Шторм принес с собой непривычное для лета похолодание - днем 2 июля синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют всего 16 – 18 градусов тепла, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно штормовому предупреждению МЧС, штормовой ветер до 25 метров в секунду, грозы, град и ливни в Волгограде и области задержатся на все выходные. Неблагоприятные явления продержатся до конца суток 1 июля, а также 2 и 3 июля. Волгоградцам рекомендуют не выходить лишний раз на улицу в шторм, не ставить машины под деревьями и не выходить на воду на лодках.