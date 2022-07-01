На севере Волгограда снесут аварийный дом

Аварийный дом будет снесен. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде еще один дом признали аварийным и подлежащим сносу. Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области признала непригодным для проживания 2-этажку №3 по улице Зенитчиков в Тракторозаводском районе. После обследования дома было выявлено, что его техническое состояние не соответствует нормам российского законодательства.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора, межведомственная комиссия администрации Тракторозаводского района приняла заключение о том, что дом №3 по улице Зенитчиков является аварийным и подлежит сносу. Всего в кирпичной 2-этажке один подъезд и 8 квартир. Ее жильцов должны расселить.