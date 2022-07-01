В Волгоградской области до 21 июля запретили ходить в лес

В лес ходить и ездить нельзя до конца июля. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Из-за высокой опасности возникновения пожаров власти Волгоградской области решили продлить запрет на посещение лесов в регионе. Ограничения на въезд транспорта и доступ в леса пеших волгоградцев будут действовать до 21 июля 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.

Напомним, из-за жаркой, сухой и ветреной погоды ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них ввели в регионе с 10 июня 2022 года. С конца июня в Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено не только ездить в лес, и сжигать мусор и жарить мясо в хлипком мангале даже на собственном участке в частном доме. Штрафы за нарушения огромные, для юрлиц – до миллиона рублей. Ловят нарушителей и в ходе рейдов, и при помощи квадрокоптеров.

Только в последние дни на нарушителей правил пожарной безопасности в лесах составили 24 протокола. Лесничим удалось предотвратить 53 пожара.