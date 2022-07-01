В Волгограде мошенники обманули пенсионерку на 3,6 млн рублей

За сутки волгоградцы из-за телефонных аферистов лишились около 10 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде и области не прекращаются случаи телефонных мошенничеств. Жители продолжают верить звонящим им незнакомцам. Так за последние сутки волгоградцы перечислили аферистам почти 10 млн рублей. Огромной суммы лишилась 64-летняя пенсионерка. В течение недели ей названивали якобы сотрудники банка. Сначала волгоградке сказали, что кто-то взломал ее личный кабинет и пытается на нее оформить кредит. Затем ее переключали на разных работников банка, каждый из которых просил перечислить деньги якобы на безопасный счет. В итоге женщина потеряла 3,6 млн рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

1,3 млн рублей перевел аферистам 60-летний житель Волжского. Лжесотрудник банка убедил его оформить кредит и отправить средства на «безопасный счет». Разных сумм также за сутки лишились жители Фроловского, Чернышковского, Среднеахтубинского районов, Волгограда и Волжского, поверив телефонным мошенникам. 84-летняя жительница Тракторозаводского района города стала жертвой лжеполицейского. Неизвестный позвонил ей и сказал, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, поэтому необходимо оплатить лечение пострадавших. Пенсионерка отдала приехавшему к ней домой курьеру 800 тысяч рублей. Только после этого пожилая женщина позвонила дочке, которая естественно никакую аварию не устраивала.

- Сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не запрашивают персональные данные ваших банковских счетов, и уже тем более не просят перечислить денежные средства на определенные счета. По всем вопросам, касающихся ваших банковских счетов, обращайтесь в ближайшее отделение банка. Не верьте всему, что сообщают вам по телефону, кем бы звонившие ни представлялись, - в очередной раз обратились к волгоградцам полицейские.

Отметим, телефонные мошенники также начали обманывать представителей бизнеса Волгограда. Они звонят и представляются руководителями Роспотребнадзора.