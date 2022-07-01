По требованию прокуратуры в Волгоградской области пустили автобусы в хутора

Автобусы в хутора уже пустили. Фото: Тимур ХАНОВ.

После вмешательства прокуратуры администрация Кумылженского района Волгоградской области по решению суда организовала регулярные пассажирские перевозки из райцентра в десяток хуторов и станиц Глазуновского и Краснянского сельских поселений, которые до этого остались без транспорта, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Как показала прокурорская проверка, районные власти не обеспечили жителям транспортное сообщение между райцентром - станицей Кумылженской и станицами Глазуновской и Скуришенской, а также хуторами Ближний, Краснянский, Козлов, Точилкин, Седов, Чиганаки-1 и Чиганаки-2. Прокурор подал иск, в результате суд признал незаконным бездействие администрации района и возложил на нее обязанность организовать регулярное пассажирское сообщение. Решение фактически уже исполнено.