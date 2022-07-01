Под Волгоградом селянин угнал трактор, чтобы доехать до дома

Мужчина угнал трактор и повредил ЛЭП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На 30-летнего жителя Старополтавского района Волгоградской области возбудили уголовное дело после того, как он угнал трактор и оставил целое село без электричества. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, 8 мая пнетрезвый подозреваемый пришел к знакомому для употребления спиртного. Однако тот уже спал.

- Расстроенный сложившимися обстоятельствами, мужчина обнаружил рядом с домом приятеля трактор «Беларус-82.1» и решил покататься по селу, а заодно и добраться до своего места жительства, - уточнили в полиции.

По пути произошло ДТП: трактор врезался в опору газопровода и стол линии электропередач. В итоге весь поселок остался без света на целые сутки. Затем мужчина бросил трактор и пошел домой пешком.

Селянина задержали, он заплатил за причинённый ущерб, однако на него возбудили уголовное дело за угон. Ему грозит 5 лет.