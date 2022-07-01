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Общество1 июля 2022 10:23

Волжская ГЭС сбавила обороты по сбросу воды

Росводресурсы установили график работы волгоградского гидроузла до 10 июля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На Волжской ГЭС установили режим расхода воды с 1 по 10 июля

На Волжской ГЭС установили режим расхода воды с 1 по 10 июля

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Росводресурсы установили режим сбросов для Волжской ГЭС. Расход воды на волгоградском гидроузле был сокращен. С 1 по 10 июля сброс на ГЭС составит 7000-7500 кубометров в секунду. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru на Волжской ГЭС, режимы установлены с учетом складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне.

Установленный режим сбросов воды был определен во время заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Отметим, в середине июня плотина сбрасывала 11000-12000 кубометров воды в секунду, после 23-го числа расход на гидроузле сократился до 8500- 9500 кубометров в секунду.