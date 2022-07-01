Расписание пригородных поездов изменится в Волгоградской области с 4 июля

Электрички будут отправляться чуть позже обычного. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области с 4 июля 2022 года изменится расписание пригородных поездов на трех направлениях: Волгоград-1 – Шпалопропитка, Волгоград-1 – Качалино и Качалино – Петров Вал. График откорректируют по техническим причинам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электричка №6209 Волгоград-1 – Шпалопропитка, будет отходить от станции Волгоград-1 на четыре минуты позже - в 17.19, с таким же опозданием поезд будет прибывать на конечную. Пригородный поезд №6811 Волгоград-1 - Качалино из Волгограда отправится также позже на 4 минуты – в 16.26. А поезд №6813 Качалино – Петров Вал от Качалино будет уходить с двухминутной задержкой – в 17.45. Благо, пассажиры при таком изменении на электричку точно не опоздают.