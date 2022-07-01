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Происшествия1 июля 2022 9:49

В Волгограде на трансформаторной подстанции случился взрыв

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде на трансформаторной подстанции случился взрыв

В Волгограде на трансформаторной подстанции случился взрыв

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло днем 1 июля на улице Бурейской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщают в соцсетях очевидцы, на территории ЖК «Царица» взорвалась трансформаторная подстанция.

«Одного мужчину откинуло взрывом на несколько метров. Скорая и МЧС приехали быстро», - написал очевидец Станислав Полунин.

В пресс-службе областного ГУ МЧС данный инцидент подтвердили, добавив, что спасатели прибыли оперативно, однако горение устранили до приезда пожарных.

Причины инцидента уточняются.