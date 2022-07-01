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Общество1 июля 2022 9:31

Дожди, грозы, град: волгоградцев предупреждают о непогоде с 1 по 3 июля

МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде ожидается непогода.

В Волгограде ожидается непогода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 3 июля в Волгоградской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сегодня с 13:30 и до конца суток в некоторых районах будут дожди, грозы, ливни, град и очень сильный ветер, порывы которого местами достигнут 20-25 метров в секунду. В субботу осадки и шквалистый ветер будут на протяжении всего дня, также непогода захватит часть воскресенья.

Спасатели напоминают, что в таких условиях нужно соблюдать правила безопасности.

- При получении информации о сильном ветре соблюдайте меры безопасности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, - напомнили волгоградцам в МЧС.