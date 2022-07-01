В Волгограде начали строить новое 6-этажное здание Арбитражного суда

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде стартовало возведение нового здания Арбитражного суда региона. Строители и техника заработали в Ворошиловском районе рядом с берегом Волги. Стройплощадку 1 июля посетил губернатор Андрей Бочаров, который провел рабочую встречу с председателями Арбитражных судов Волгоградской области Виктором Романовым и Поволжского округа Денисом Плотниковым.

Здание суда появится рядом с 280-метровым участком берегоукрепления, который был открыт весной. На очереди возведение еще четырех участков общей длиной 5 километров. Работы по берегоукреплению позволят предотвратить ущерб жилым домам, коммуникациям на сумму около 10 млрд рублей и построить новые здания и объекты.

Проект здания. Фото: Администрация Волгоградской области.

- Благодарю Верховный суд РФ и лично Вячеслава Лебедева за принятие этого решения и поддержку Волгоградской области. Спасибо всем, кто принимал участие в подготовительном этапе. Уверен, что здесь по завершении строительства мы получим очень хорошие, достойные условия для всех участников судебного процесса, - отметил Андрей Бочаров.

Новое здание Арбитражного суда будет каркасно-монолитным и 6-этажным. Его общая площадь составит 16,5 тысяч квадратных метров. Он строится по федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России». В здании будут 44 зала судебных заседаний общей вместимостью 755 человек. Сейчас строители готовятся к созданию фундамента и забивке свай. Здание суда должны построить к концу 2024 года. Макет нового здания Арбитражного суда в рамках партнерских отношений был разработан региональным Инжиниринговым центром ВолГУ.