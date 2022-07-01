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Происшествия1 июля 2022 9:01

Под Волгоградом спасают 14-летнюю девочку, которая впала в алкогольную кому

Подростка привезли в Урюпинскую ЦРБ накануне вечером
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Девочку привезли в ЦРБ накануне.

Девочку привезли в ЦРБ накануне.

Фото: Семен ШПАК

В Волгоградской области врачи ЦРБ спасают 14-летнюю девочку, которая впала в кому после отравления алкоголем. Вечером 30 июня 2022 года подростка доставили в Урюпинскую центральную районную больницу. Состояние юной волгоградки постепенно улучшается, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

- Девочка находится на лечении в Урюпинской ЦРБ, состояние ближе к удовлетворительному, - рассказали в облздраве.

При каких обстоятельствах несовершеннолетняя дошла до такого состояния, будут выяснять правоохранители, которым сразу сообщили о произошедшем.