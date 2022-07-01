На проспекте Жукова в Волгограде укладывают газон

Фото: пресс-служба администрации.

Бульвар вдоль проспекта имени Жукова в Дзержинском районе Волгограда продолжает преображаться. Подрядчик уже привел в порядок большую часть территории общественного пространства. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, рабочие уложили 1,5 тысячи квадратных метров рулонного газона, а по итогам будет 6,5 тысяч квадратов.

Ранее подрядная организация установила 120 чугунных фонарей и 110 камер. Теперь на бульваре не только светло, но и безопасно. Также специалисты высадили чайные розы, новые деревья и кустарники. Параллельно сделали поливочную систему, чтобы растения не погибли знойным летом.

- На местном проезде между бульваром и домами завершается демонтаж старого асфальтового покрытия. По завершении работ вдоль бульвара расставят скамейки и урны, зеленые зоны украсят арт-объекты, - добавили в мэрии.