Пьяный пациент напал на медсестру и санитарку в приемном покое больницы Фишера в Волжском

Женщины уже вернулись к своим обязанностям. Фото: облздрав

Вечером в 21-40 в приемный покой больницы им. Фишера привезли на «скорой» тяжелого пациента. Передвигаться самостоятельно он не мог, постоянно терял сознание. У мужчины было множество травм. Оформляли пациента долго, видимо это ему и не понравилось. В 23-30 началась словесная перепалка с санитаркой. А затем мужчина начал бить 55-летнюю женщину. Ей на помощь пришла 67-летняя медсестра, которой тоже сильно досталось от буйного пациента. Сотрудники вызвали полицию, которая зафиксировала побои.

- Пациент, находясь практически в бессознательном состоянии, неконтролируемыми движениями нанес травмы оказывающим помощь сотрудникам. Ситуация разрешена штатно, пациент госпитализирован, медицинские работники прошли амбулаторное лечение и уже преступили к своим обязанностям, - прокомментировали в облздраве.

- В отношении пациента возбудили уголовное дело по ст 116 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествий, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.