В Волгограде с 1 июля увеличат число речных рейсов на Сарпинский

Теплоходы на Сарпинский будут ходить чаще. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 1 июля 2022 года волгоградцам будет проще добраться на остров Сарпинский, где готовят к открытию второй городской пляж. Количество рейсов теплоходов на трех маршрутах для дачников и отдыхающих увеличат на 40% - с 200 до 282 в неделю. Причина – рост пассажиропотока, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Изменения в расписание внесены в связи с ростом пассажиропотока для обеспечения комфорта отдыхающих и дачников, отправляющихся на островную часть города, - рассказали в мэрии.

С июля теплоходы на остров Сарпинский от пристани «Руднева» по будням будут делать по 14 рейсов, в выходные – по 20 рейсов в день. Из Красноармейского района до Вязовой Гривы кораблики будут ходить по 14 раз в день по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. А с пятницы по воскресенье в расписании речных трамвайчиков по 18 рейсов ежедневно. Усилят и маршрут «Волгоград - Культбаза» - в среду для дачников добавили дополнительный утренний рейс. Расписание речных трамвайчиков уже обновили у билетных касс на пристанях.