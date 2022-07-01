В Волгограде суд ужесточил приговор мошеннику из Подмосковья

Срок увеличили на 2,5 года. Фото: Семен ШПАК

Волгоградский областной суд 1 июля 2022 года рассмотрел апелляцию и ужесточил приговор 55-летнему жителю Подмосковья Сергею Котельникову. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве под видом содействия в получении банковской гарантии для развития бизнеса по выращиванию осетров. Вместо 4,5 лет мужчина проведет в колонии строгого режима 7 лет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Как установил суд, Котельников заверил знакомого предпринимателя, что может посодействовать ему в получении банковской гарантии. Чтобы передать мошеннику деньги, бизнесмен заложил производственную базу и машину, продал дом, а также отдал катер с навесным мотором и ювелирку. Волгоградец лишился практически всего имущества на 11 миллионов рублей. Эти деньги Котельников потратил на себя.

Так как ранее мошенник уже был судим за подобное преступление, прокуратура потребовала ужесточить приговор, который вынес в марте Ворошиловский райсуд Волгограда. Защита просила снизить срок. В итоге в колонии Котельников проведет 7 лет. Приговор уже вступил в законную силу.