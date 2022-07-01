2 июля Волга прогреется до +15 градусов Фото: Антон ПИКУС

На календаре уже июль, а вода в Волге пока прохладная – всего +15 градусов. Об этом «КП-Волгоград» сообщает с ссылкой на Яндекс.Погоду, где появилась новая опция для серферов, яхстменов, вейкбордеров – эксперты делают прогнозы погоды на воде. Нужно выбрать раздел «Водный спорт» и изучить информацию для планирования отдыха.

Так, 2 июля на Волге будет прохладно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров. На Сарептском в этот день будет немного ветренее – до 16 метров в секунду. В воскресенье, 3 июля, вода потеплеет до +20 градусов.

- Вода еще достаточно прохладная для купания, но такая погода хорошо подойдет для занятий SUP-сёрфингом и вейкбордингом. Также из-за сильных порывов ветров спортсменам стоит быть более внимательными, - напомнили в сервисе Яндекс.Погода.