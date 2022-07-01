В Волгограде пьянице за рулем сменили наказание с условного на реальный срок

Ближайшие полтора года мужчина проведет в колонии-поселении. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Областной суд принял решение по апелляции, которую направила прокуратура Николаевского район. Он ужесточил наказание водителю, которого трижды ловили пьяным за рулем.

Жителя города Николаевки Волгоградской области судили за вождение в состоянии алкгогольного опьянения и в 2020 и в 2021 году. Мужчину лишили прав. Но это никак не повлияло на его поведение. Он продолжал кататься на своем ВАЗ 21150 по райцентру. 19 января 2020 года его остановили сотрудники ГИБДД. Волгоградец едва стоял на ногах. Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Николаевский районный суд снова вынес обвинительный приговор и приговорил мужчину к полутора годам условно. Но прокуратура посчитала решение мягким. Ведь дома он снова мог устроить пьяное вождение.

- Областной суд принял во внимание мнение надзорного ведомства и ужесточил приговор. Теперь мужчина проведет полтора года в колонии-поселении, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда.