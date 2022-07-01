Волгоградцев приглашают на Гик-пикник в парке

В парке устроят опен-эйр для увлеченных. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В субботу, 2 июля 2022 года, всех увлеченных чтением, творчеством, музыкой и популярной культурой волгоградцев приглашают на опен-эйр «ГИК-Пикник» в Комсомольском саду. Организаторами В программе – концерт под открытым небом, интерактивные площадки, презентации клубов областной библиотеки для молодежи и мастер-классы. Начало в 14.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

На сцене кинолужайки выступят поэты, косплееры, танцоры и вокалисты. Покажет, чем занимается, клуб изучения японской культуры «Сатори». Вокруг можно будет поиграть в твистер и настольные игры, поучаствовать в конкурсе скетч-арта, обменять книги в точке буккроссинга, научиться росписи одежды и не только.

Гик-пикник будет интересен всем, кому от 12 лет и старше, отмечают организаторы. Приносите пледы и не забудьте средства от солнца и кровососов, чтобы праздник на открытом воздухе был в радость. Вход свободный.