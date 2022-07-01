Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2022 7:06

В Волгограде в ДТП пострадала 3-летняя девочка

Всего в столкновении двух машин травмы получили 3 человека
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Двоих взрослых и одного ребенка госпитализировали после ДТП на севере Волгограда

Двоих взрослых и одного ребенка госпитализировали после ДТП на севере Волгограда

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 30 июня в ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда пострадали 3 человека, в том числе маленькая девочка. В 20.05 напротив дома №22 по улице Шкирятова 31-летний водитель на «Renault Sandero» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия травмы получили 31-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2106», а также находившаяся в отечественной легковушке 3-летняя девочка. Всех их скорая помощь увезла в больницу.