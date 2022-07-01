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Общество1 июля 2022 6:38

В Волгограде обсудили мероприятия на 80-летие победы в "Сталинградской битве"

Для волгоградцев и гостей организуют уличные кинотеатры с любимыми военными фильмами
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Музей и Госфильмофонд договорились о сотрудничестве. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

Музей и Госфильмофонд договорились о сотрудничестве. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В 2023 году мы будем отмечать 80-летие победы в Сталинградской битве. Чтобы все прошло на достойном уровне подготовку начали уже сейчас. Большая нагрузка в этом плане лежит на музее-заповеднике «Сталинградская Битва». Планируется обновление Книги Памяти- в нее внесут новые имена, которые появились благодаря поисковикам. Также состоится мультимедийная выставка «Сталинград – история Победы и «Сталинград 42-43». Они будут экспонироваться на разных музейных площадках.

В эти дни организуют уличные кинотеатры с любимыми кинолентами и редкими фильмами, также покажут документальный фильм, который планируется создать совместно с Госфильмофондом.

Кстати, обсудить все вопросы и обговорить детали в Волгоград приехал генеральный директор Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации Роман Чистяков. Он встретился с руководителем музеязаповедника Алексеем Дементьевым.

– Сверхзадача осуществления проектов – сохранение исторической памяти о тех, кто отстоял нашу Родину, кто одержал победу в одной из величайших битв в истории войн, - поделился мыслями Роман Чистяков.