В Волгограде обсудили мероприятия на 80-летие победы в "Сталинградской битве"

Музей и Госфильмофонд договорились о сотрудничестве. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В 2023 году мы будем отмечать 80-летие победы в Сталинградской битве. Чтобы все прошло на достойном уровне подготовку начали уже сейчас. Большая нагрузка в этом плане лежит на музее-заповеднике «Сталинградская Битва». Планируется обновление Книги Памяти- в нее внесут новые имена, которые появились благодаря поисковикам. Также состоится мультимедийная выставка «Сталинград – история Победы и «Сталинград 42-43». Они будут экспонироваться на разных музейных площадках.

В эти дни организуют уличные кинотеатры с любимыми кинолентами и редкими фильмами, также покажут документальный фильм, который планируется создать совместно с Госфильмофондом.

Кстати, обсудить все вопросы и обговорить детали в Волгоград приехал генеральный директор Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации Роман Чистяков. Он встретился с руководителем музеязаповедника Алексеем Дементьевым.

– Сверхзадача осуществления проектов – сохранение исторической памяти о тех, кто отстоял нашу Родину, кто одержал победу в одной из величайших битв в истории войн, - поделился мыслями Роман Чистяков.