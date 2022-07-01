Ночью в центре Волгограда сгорели две машины

Фото: ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в ночь на 1 июля в Центральном районе Волгограда, где внезапно загорелись сразу два автомобиля. Очевидцы позвонили диспетчеру пожарно-спасательной службы в 3.02 часов. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место выехали расчеты 3-ой ПСЧ.

- Горел автомобиль «BMW X3» 2013 года выпуска по всей площади и оплавился «ГАЗ-21» на площади 2 квадратов, - уточнили в ведомстве.

Спасателям потребовалось всего 8 минут, чтобы добраться до места и затушить огонь. К счастью, никто не пострадал. А вот причины инцидента предстоит выяснить.