Лжеруководители Роспотребнадзора разводят на деньги волгоградских предпринимателей

Мошенники пытаются разводить волгоградских предпринимателей на деньги, представляясь руководителями Роспотребнадзора Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде телефонные мошенники кошмарят не только обычных граждан, пытаются они развести и предпринимателей. Причем представляются аферисты не работниками банков, а заместителями руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Они звонят по телефонам представителям бизнеса и предлагают перечислить на карту деньги для покупки оборудования для нужд ведомства. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Роспотребнадзоре.

Только в ведомстве пояснили, что оно не занимается сбором каких-либо средств для своих нужд. Предпринимателей, которые получили сомнительные звонки, просят обращаться в полицию или Роспотребнадзор по телефону доверия 8(442) 23-21-49, горячей линии 8(442) 24-36-30, через сайт www.34.rospotrebnadzor.ru.