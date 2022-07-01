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Общество1 июля 2022 6:26

Лжеруководители Роспотребнадзора разводят на деньги волгоградских предпринимателей

Мошенники решили взяться за бизнес
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Мошенники пытаются разводить волгоградских предпринимателей на деньги, представляясь руководителями Роспотребнадзора

Мошенники пытаются разводить волгоградских предпринимателей на деньги, представляясь руководителями Роспотребнадзора

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде телефонные мошенники кошмарят не только обычных граждан, пытаются они развести и предпринимателей. Причем представляются аферисты не работниками банков, а заместителями руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Они звонят по телефонам представителям бизнеса и предлагают перечислить на карту деньги для покупки оборудования для нужд ведомства. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Роспотребнадзоре.

Только в ведомстве пояснили, что оно не занимается сбором каких-либо средств для своих нужд. Предпринимателей, которые получили сомнительные звонки, просят обращаться в полицию или Роспотребнадзор по телефону доверия 8(442) 23-21-49, горячей линии 8(442) 24-36-30, через сайт www.34.rospotrebnadzor.ru.