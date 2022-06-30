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Дом. Семья30 июня 2022 15:23

Рыжая собака – к богатству: в Волгограде волонтеры ищут хозяев щенку

Песик по кличке Абрикос здоров и в любой момент готов к переезду
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото6 приют "Лисена".

Фото6 приют "Лисена".

В Волгоградской области – десятки тысяч бездомных животных. Волонтеры приюта «Лисена» помогают им как могут. В 100 вольерах зоозащитники лечат и содержат более 400 бродяг. И чем больше подопечных находят дом, тем большему числу уличных собак удается помочь. Сейчас волонтеры ищут хозяев псу по кличке Абрикос. Это щенок, который станет отличным компаньоном.

- Рыжая собака - к богатству. А наш Абрикос к тройному богатству. В нем очень много энергии. Абрикосу полгода, он уже не вырастет в размерах. Беря щенка, нужно понимать – это ребёнок, который нуждается в воспитании. Не в побоях, а в ежедневном воспитании, терпении, - говорят волонтеры.

Абрикос полностью здоров, привит. По всем вопросам обращаться в приют «Лисена».