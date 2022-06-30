В Волжском светофоры перевели на ночной режим работы

Светофоры будут мигать желтым. Фото: Анастасия Варданян

В Волжском Волгоградской области решили облегчить жизнь автомобилистам и перевели на ночной режим работы 26 из имеющихся в городе 85 светофоров. Теперь они мигают желтым светом с полуночи до 5 часов утра, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- Такой режим введен на пересечении проспекта Ленина с улицами Горького, Комсомольской площадью и площадью Свердлова, на пересечении улиц Энгельса и Машиностроителей, на улице Химиков у магазина «Идея» и на других участках, - рассказали в мэрии.

Ввели ночной режим работы светофорных объектов для удобства водителей на улицах с наименьшим трафиком движения. Перечень улиц, где по ночам мало машин, согласовали с ГИБДД. До этого подмигивали в темноте водителям «желтым глазом» в Волжском светофоры только на двух перекрестках, теперь – каждый третий. В мэрии отмечают, что это полезно и для экологии – меньше вредных выбросов при простое автомобиля.

Режим работы светофоров после могут снова откорректировать, если мониторинг покажет, что это необходимо.