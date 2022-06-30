В Волгоградской области 2 июля пройдет конкурс «Фигуры из песка»

В этом году лепить предлагают героев сказок. Фото: облкомприроды

По давней традиции в жаркие летние дни на берегу Цимлянского водохранилища пройдет конкурс «Фигуры из песка». Поучаствовать в нем могут все желающие 2 июля 2022 года. Волгоградцев ждет активный отдых, а победителей – грамоты и подарки от природного парка «Цимлянские пески», сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Конкурс устроят в месте массового отдыха «Клинки», в 18 километрах от хутора Тормосин Чернышковского района. В этом году участникам предлагают вылепить из песка персонажей самых разных народных сказок. На это у участников будет два часа. Над одной композицией может работать команда до четырех человек со своим ведром и лопатой. Допустимы украшения из природных материалов. Уточнить подробности можно по телефонам: 8(84474) 6-31-94, 6-31-92.

Всем, кто решить лепить «Фигуры из песка» советуют не забыть о шляпах и панамах, солнцезащитных кремах и спреях от комаров.